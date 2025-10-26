ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে শেকৃবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা কটূক্তিকারী শিক্ষার্থীর বহিষ্কার দাবি করেন।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাত ১০টা ৪০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে উপাচার্যের বাংলোর সামনে গিয়ে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীরা জানান, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ৮ম ব্যাচের এক শিক্ষার্থীর ফেসবুক আইডি থেকে সাকিব ফুয়াদ নামের এক ব্যক্তির একটি পোস্ট শেয়ার দেওয়া হয়। ওই পোস্টে মুসলিম সমাজ ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কটূক্তি করে মন্তব্য করেন ওই শিক্ষার্থী। তার ওই পোস্ট ও কমেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরে অভিযুক্তের বহিষ্কার দাবি করে বিক্ষোভ মিছিল করেন শেকৃবি শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা নানান স্লোগান দেন।
শেকৃবি উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল লতিফ শিক্ষার্থীদের বলেন, যে যার ধর্ম পালন করবে, যে যার ধর্মের কথা বলবে- কিন্তু আমার ধর্ম নিয়ে কেউ কোনো কটূক্তি করবে এটা আমি কখনো চাই না। অপরাধ যেই করুক তার দায়ভার আমরা নেবো না। অপরাধীর শাস্তি হবে এটাই স্বাভাবিক।
তিনি আরও বলেন, আমি অফিসিয়ালি বিষয়টি জানলাম। রোববার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রোগ্রাম আছে। তারপর তোমরা আসো, সেখানে সবকিছু শোনার পর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তা আমরা নেবো।
