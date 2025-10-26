  2. ক্যাম্পাস

৩ দফা দাবিতে ঢাবির রেজিস্ট্রার ভবন ঘেরাও

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
৩ দফা দাবিতে ঢাবির রেজিস্ট্রার ভবন ঘেরাও
তিন দফা দাবিতে ঢাবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কক্ষে আন্দোলনকারীদের অবস্থান/ছবি: জাগো নিউজ

ডাকসুর তহবিল হস্তান্তরসহ তিন দফা দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রেজিস্ট্রার ভবন ঘেরাও করেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নেতারা।

রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে নেতারা রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে অবস্থান নেন। এসময় ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জোবায়ের, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহসহ বিভিন্ন হল সংসদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনকারীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- ২০১৯ সালের পর থেকে ডাকসু ও হল সংসদ ফি বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ ডাকসুর কাছে হস্তান্তর ও অতীতের সব তহবিলের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ করে স্বচ্ছ বাজেট প্রণয়ন, ক্যাম্পাস থেকে ভবঘুরে, টোকাই ও মাদকচক্র নির্মূলের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বিরোধী মিছিলে অংশ নেওয়া ডেপুটি রেজিস্ট্রার রুহুল আমিনসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অপসারণ ও বিচারের আওতায় আনা।

ঘেরাও চলাকালে একপর্যায়ে আন্দোলনকারীরা ভবনের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ এবং ঢাবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কক্ষে গিয়ে দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্লোগান দেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদের আশ্বাসে তারা কর্মসূচি স্থগিত করেন।

ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দিক বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর দেড় মাস পার হয়ে গেলেও এখনো বাজেট হস্তান্তর করা হয়নি। এর ফলে আমাদেরই শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। গতকাল আমরা ক্যাম্পাস থেকে হকারদের সরালে বাম সংগঠনগুলো বহিরাগতদের এনে মিছিল করেছে, অথচ প্রশাসন তখনো নির্লিপ্ত থেকেছে।’

মুসাদ্দিক আরও বলেন, ‘২০২৪ সালের ৩ আগস্ট কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের কর্মকর্তা রুহুল আমিন খুনি হাসিনার পক্ষে মিছিল করেছিল। আজও সে স্বাভাবিকভাবে অফিস করছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য চরম লজ্জার বিষয়।’

