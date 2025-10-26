শেকৃবিতে ভোক্তা অধিকার বিষয়ক কর্মশালা
রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোক্তা অধিকার বিষয়ক কর্মশালা এবং ক্যারিয়ার বুস্টিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনজ্যুমার ইয়ুথ বাংলাদেশ (সিওয়াইবি) শেকৃবি শাখার উদ্যোগে প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার রুমে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এবং মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ক্যারিয়ার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সিওয়াইবি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কাজী নাফিজ সোয়াদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. বেলাল হোসাইন, ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনার পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আসাবুল হক, সিওয়াইবি শেকৃবি শাখার প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী ও উপদেষ্টা আব্দুর রহমান রাফি। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, সিসিএসের নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ, সিওয়াইবি কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. রিয়াজ ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন মুন্না।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, ভোক্তার যে অধিকার এটা আমরা অনেকে নিজেরাও জানি না। এ বিষয়ে সচেতনতা দরকার।
তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতিনিয়তই খাবারে ভেজাল মিশ্রিত করছি। খাবারে যে টেস্টিং সল্ট ও রঙ ব্যবহার করা তা ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ। খাবারে এই সব উপাদান ব্যবহার থেকে বিরত থাকব। ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণা করব না। শেকৃবি শাখার সিওয়াইবি ভোক্তাদের নিয়ে যে ট্রেইনিং প্রোগ্রামটি করেছে তা একটি চমৎকার উদ্যোগ, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আশা করি সবাই ভোক্তার অধিকার ও করণীয় নিয়ে জানতে পেরেছো, যা ভবিষ্যতে ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে তোমাদের সচেতন করবে।
অনুষ্ঠানের শেষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাবারের মান বিবেচনায় দুই হল প্রভোস্টকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে পোস্টার মেকিং কম্পিটিশনের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার দেওয়া হয়।
