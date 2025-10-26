ইবিতে ৮ হাজার ক্যালেন্ডার বিতরণ করলো ছাত্রশিবির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আট হাজার ক্যালেন্ডার বিতরণ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ক্যালেন্ডার বিতরণ শেষ হয়। এর আগে শনিবার সকালে এ কার্যক্রম শুরু হয়।
সরজমিনে দেখা যায়, সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বুথ স্থাপন করে ক্যালেন্ডার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত স্টলে শিক্ষার্থীদের উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে। অনেকে এমন কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান।
আয়োজন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী ঋদ্ধা বলেন, বিনামূল্যে এ ক্যালেন্ডার পেয়ে আমরা আনন্দিত। এটি আমাদের সবার জন্য খুব প্রয়োজনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কার্যদিবস বন্ধ থাকবে আমরা তা সহজে জানতে পারবো। এটি আমাদের ডেক্সে থাকলে অনলাইনে ছুটির তারিখ খুঁজতে হবে না। এ ভিন্নধর্মী আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ধন্যবাদ।
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী বলেন, ‘১৬ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার প্রিন্ট করা হয়েছে। গত দুদিনে আট হাজার ক্যালেন্ডার শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। যারা পাননি তারা বিশেষ এ ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে পারবেন।’
