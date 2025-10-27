জকসু নীতিমালা পাস, কাঙ্ক্ষিত সময়ে নির্বাচনের আশা উপাচার্যের

জকসু নীতিমালা পাস, কাঙ্ক্ষিত সময়ে নির্বাচনের আশা উপাচার্যের
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নীতিমালা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে পাস হয়েছে। এখন কাঙ্ক্ষিত সময়ে নির্বাচন করার বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
নীতিমালা পাসের বিষয়টি সোমবার (২৭ অক্টোবর) নিশ্চিত করেছেন এ সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিলাল হোসাইন। তিনি বলেন, ‘জকসু নীতিমালায় রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছেন। এবার নির্বাচন কমিশন গঠন ও তফসিল ঘোষণা করা হলে আনুষ্ঠানিকভাবে জকসুর কাজ এগোবে। এর মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ে জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।’
এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো রেজাউল করিম বলেন, ‘আমি শুনেছি রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছেন। তবে এটা আমরা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তেমন কিছু বলতে চাই না। এর মধ্যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু না হলে, আমরা কাঙ্ক্ষিত সময়ে জকসু নির্বাচন করতে পারবো।’
গত ১৩ অক্টোবর জকসু নীতিমালার সংশোধনী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জবিতে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। জকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গত ৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঁচ সদস্যের একটি নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে। এর আগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর জকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, যা নীতিমালা পাস হওয়া সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানানো হয়। ওই রোডম্যাপ অনুযায়ী ২৭ নভেম্বর নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।
