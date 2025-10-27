শাকসু নির্বাচনের জন্য ১৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় ১৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কমিটিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ‘প্রশাসনিক ভবন-১’ এর সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরীর উপস্থিতিতে কমিটির ঘোষণা করেন রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির।
কমিটিতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ১২ জন দায়িত্ব পেয়েছেন।
নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলোজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল ইসলাম, সিভিল অ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মিছবাহ উদ্দিন, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ সিদ্দিকী, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রিজাউল ইসলাম, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জি এম রবিউল ইসলাম।
কমিটিতে আরও রয়েছেন- গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজোয়ান আহমেদ, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুল আলম, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক মো. আব্দুল জলিল, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, আর্কিটেকচার বিভাগের স্থপতি ইফতেখার রহমান ও ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রাজিক মিয়া।
এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন কমিশন শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্বাচন কমিশনই শাকসুর রোডম্যাপ ঘোষণাসহ যাবতীয় বিষয় দেখবেন। আমরা চাই একটি উৎসবমুখর পরিবেশে শাকসু নির্বাচনে যেন শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে।
