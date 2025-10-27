ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড বন্ধে রাবি প্রশাসনকে উকিল নোটিশ

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড বন্ধে রাবি প্রশাসনকে উকিল নোটিশ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮ অক্টোবর। নিয়োগ বোর্ডে প্রশ্নে ভুল, পরীক্ষায় আর্থিক অনিয়ম, ছাত্রলীগ নেতাদের দুই স্ত্রীর নিয়োগ পাওয়া নিয়ে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এদিকে নিয়োগ বোর্ড বন্ধ করতে প্রশাসনের কাছে উকিল নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কে.এম হাবিবুর রহমান এ উকিল নোটিশ পাঠান।
এদিকে ইতিহাস বিভাগের নিয়োগ বোর্ডে বিভিন্ন অনিয়ম ও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বোর্ডের প্রার্থী জোহরুল হকের পক্ষে এ উকিল নোটিশ পাঠানো হয়।
উকিল নোটিশ থেকে জানা যায়, নিয়োগ বোর্ডে প্রশ্ন ফাঁস, নিয়োগে অনিয়ম, লিখিত পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশ না করা, ইতিহাস বহির্ভূত প্রশ্ন করাসহ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ইতিহাস বিভাগের নিয়োগ বোর্ডের বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ সংবাদের ওপর ভিত্তি করে এ নিয়োগ বন্ধ করতে উকিল নোটিশ পাঠান অ্যাডভোকেট কেএম হাবিবুর রহমান।
এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীবকে একাধিকবার কল দিয়েও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/জিকেএস