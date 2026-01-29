শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহত: চবিতে শিবিরের বিক্ষোভ

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহত: চবিতে শিবিরের বিক্ষোভ
শেরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহতের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রশিবির।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। পরে তারা সোহরাওয়ার্দী হল, আলাওল হল ও এ এফ রহমান হল প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জিরো পয়েন্টে ফিরে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ করেন।
সমাবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজ বলেন, ৫ আগস্টের আগে আওয়ামী লীগের পোষা বাহিনীগুলো সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায় এখন বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদল এগোচ্ছে। শেরপুরের ঘটনায় বিএনপি নিজেদের সন্ত্রাসী চরিত্র প্রকাশ করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এফএ/এমএস