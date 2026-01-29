  2. আন্তর্জাতিক

সময় ফুরিয়ে আসছে: ইরানকে সতর্ক করলেন ট্রাম্প

প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ফাইল ছবি: এএফপি

পারমাণবিক চুক্তির জন্য ‘সময় ফুরিয়ে আসছে’ বলে ইরানকে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাম্প্রতিক সময়ে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন রণতরি মোতায়েন এবং সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে।

একটি বৃহৎ মার্কিন নৌবহরের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, একটি ‘বিশাল নৌবহর’ দ্রুত, দুর্দান্ত শক্তি, উৎসাহ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে ইরানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাম্পের এমন বক্তব্যের জবাবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, দেশের সশস্ত্র বাহিনী স্থল বা সমুদ্রপথে যেকোনো আগ্রাসনের ‘তাৎক্ষণিক এবং শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া’ জানাতে ‘ট্রিগারে আঙুল রেখে’ প্রস্তুত আছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তেহরান। ইরান জোর দিয়ে বলেছে যে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।

চলতি মাসের শুরুতে ইরানজুড়ে বিক্ষোভ-সহিংসতার ঘটনায় দমন-পীড়নের ঘটনায় জড়িতদের সহায়তা করার জন্য দেশটিতে হস্তক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়।

সর্বশেষ বক্তব্যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর জোর দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, আশা করি ইরান দ্রুত ‘টেবিলে ফিরবে’ এবং কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নয়, একটি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবে।

গত জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, পরবর্তী আক্রমণ আরও খারাপ হবে। আবার এমনটা হতে দেবেন না।

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ সিএনএন-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তেহরান আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত, তবে কেবল যদি আলোচনা ‘প্রকৃত’ হয়।

তবে তিনি মনে করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ধরণের আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি কেবল (তার ইচ্ছা অন্যদের ওপর) চাপিয়ে দিতে চান।

