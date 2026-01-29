  2. লাইফস্টাইল

কাঁচা ডিমেই বাড়বে চুলের উজ্জ্বলতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
কাঁচা ডিমেই বাড়বে চুলের উজ্জ্বলতা
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ডিম শুধু পুষ্টিকর খাবার হিসেবেই নয়, চুলের যত্নেও ভীষণ কার্যকর। প্রাণহীন ও রুক্ষ চুলে নতুন জীবন ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি চুল পড়া কমাতে কাঁচা ডিমের হেয়ার প্যাক বেশ জনপ্রিয়। নিয়মিত ডিম ব্যবহার করলে চুল হয় নরম, মসৃণ ও স্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল।

ডিমে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, মিনারেল এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যা চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব উপাদান চুলের গোড়া মজবুত করে এবং ভেঙে যাওয়া কমাতে সাহায্য করে। ডিমে থাকা বায়োটিন চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়াতে বিশেষভাবে কার্যকর। ফলে নিয়মিত ব্যবহারে চুল পড়ার প্রবণতা অনেকটাই কমে আসে।

ডার্মাটোলজি অ্যান্ড থেরাপি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাতেও চুলের যত্নে ডিমের উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক চুলের যত্নে ডিম ব্যবহারের কিছু সহজ ও কার্যকর ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে।

ডিম ও দুধের হেয়ার মাস্ক: চুলে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে এই মাস্ক বেশ উপকারী। এটি চুলকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে। এই হেয়ার মাস্ক যেভাবে বানাবেন- প্রথমে একটি বাটিতে দুটি ডিম ফাটান। এর সঙ্গে এক টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ দুধ বা টক দই যোগ করুন। সব উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে ঘন প্যাক তৈরি করুন। এরপর পুরো চুল ও মাথার ত্বকে সমানভাবে লাগিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

আরও পড়ুন: 

ডিম ও অলিভ অয়েলের হেয়ার মাস্ক: চুলের গোড়া শক্ত করতে ডিম যেমন কার্যকর, তেমনি অলিভ অয়েল চুলে পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে। এই দুটি উপাদান একসঙ্গে ব্যবহার করলে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। এই হেয়ার মাস্ক যেভাবে বানাবেন- একটি পাত্রে একটি ডিম নিয়ে তার সঙ্গে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মেশান। ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। এই মিশ্রণ চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর শ্যাম্পু করে চুল পরিষ্কার করে নিন।

ডিম, কলা ও মধুর হেয়ার মাস্ক: বিভিন্ন কারণে চুল যদি নিষ্প্রাণ ও শুষ্ক হয়ে যায়, তাহলে এই প্যাকটি বেশ কার্যকর। এটি চুলে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এই হেয়ার মাস্ক যেভাবে বানাবেন- একটি পাকা কলা ভালোভাবে চটকে নিন। এর সঙ্গে তিন টেবিল চামচ দুধ ও তিন টেবিল চামচ মধু মেশান। তারপর একটি ডিম যোগ করে সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তৈরি করা প্যাক চুলে লাগিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। কয়েকবার ব্যবহারের পরই পার্থক্য চোখে পড়বে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মেকআপ ব্রাশ পরিষ্কার না করলে কী হয়, জানুন বিস্তারিত

মেকআপ ব্রাশ পরিষ্কার না করলে কী হয়, জানুন বিস্তারিত

শীতের রুক্ষতায় মধুর মোলায়েম ছোঁয়া

শীতের রুক্ষতায় মধুর মোলায়েম ছোঁয়া

রুমিন ফারহানার মতো চোখে কাজল দেবেন যেভাবে

রুমিন ফারহানার মতো চোখে কাজল দেবেন যেভাবে

শীতের রাতে চুলকানি বাড়ে কেন? জানুন সমাধান

শীতের রাতে চুলকানি বাড়ে কেন? জানুন সমাধান