রাবি শিক্ষকের হিজাব নিয়ে কটাক্ষের প্রতিবাদে চবিতে মানববন্ধন

রাবি শিক্ষকের হিজাব নিয়ে কটাক্ষের প্রতিবাদে চবিতে মানববন্ধন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুনের পোশাকের স্বাধীনতা নিয়ে ফেসবুকে ‘কটাক্ষের প্রতিবাদে’ মানববন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) নারী শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে শহীদ মিনারের সামনে ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের নারী শিক্ষার্থীবৃন্দ’ ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন চাকসুর নবনির্বাচিত ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও শাখা ছাত্রীসংস্থার সেক্রেটারি নাহিমা আক্তার দ্বীপা, সহ-ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদাউস রিতা, সহ-দপ্তর সম্পাদক জান্নাতুল আদন নুসরাতসহ নারী শিক্ষার্থীদের হল সংসদের অন্যান্য প্রতিনিধিরা।
এসময় চাকসুর ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক নাহিমা আক্তার দ্বীপা বলেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আব্দুল্লাহ আল মামুন রাকসু প্রতিনিধিদের হিজাব পরিহিত অবস্থায় শপথগ্রহণের একটি ছবি নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তার স্বাধীনতার উদাহরণ দিতে গিয়ে টু কোয়ার্টার প্যান্ট ও মদ নিয়ে ক্লাসে আসার উদাহরণ দিয়েছেন। এটি আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন এবং দেশীয় আইনের পরিপন্থি। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই।’
চাকসুর সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদাউস রিতা বলেন, ‘রাবির সেই শিক্ষক পোশাকের স্বাধীনতা চেয়েছেন কিন্তু একজন নারীর হিজাব মানতে পারেন না। এরকম দ্বিচারিতামূলক আচরণ একটি প্রতিষ্ঠানে কখনো ভারসাম্য বজায় রাখে না।’
সহ-দপ্তর সম্পাদক জান্নাতুল নুসরাত আদন বলেন, ‘একজন শিক্ষক সমাজে আলো ছড়ান এবং আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু এমন একজন মানুষের কাছ থেকে যদি আমরা এরকম বিদ্বেষী একটি বার্তা পাই, সেটি পুরো সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্নের বার্তা দেয়।’
সোহেল রানা/এসআর/এএসএম