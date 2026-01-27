  2. ক্যাম্পাস

শাটল ট্রেনে পাথর নিক্ষেপে চবি শিক্ষার্থী আহত

প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনে পাথর নিক্ষেপে এক শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আহত ওই শিক্ষার্থী ইমু মনি জ্যোতি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রী।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ষোলশহর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ক্যাম্পাসগামী শাটল ট্রেনে ওঠেন ইমু। ট্রেনটি নহরী ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ বাইরে থেকে ছোড়া একটি পাথর তার নাকে এসে লাগে। এতে নাকের নিচ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত কেটে যায়। ঘটনার পর শাটলে থাকা সহপাঠীরা দ্রুত তাকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করেন। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি বিবেচনায় চিকিৎসকেরা তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

ইমু মনি জ্যোতির সঙ্গে থাকা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী তাওহীদুল ইসলাম বলেন, ষোলশহর থেকে শাটলে করে ক্যাম্পাসে আসার সময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় আসতেই বাহির থেকে শাটলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এতে ইমুর ঠোঁটের ওপরের অংশ কেটে যায়। সেখানে চারটি সেলাই লেগেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, পাথর নিক্ষেপে শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেবো।

