ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ শিক্ষার্থী পেলেন সুমিতমো করপোরেশন বৃত্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ শিক্ষার্থী পেলেন সুমিতমো করপোরেশন বৃত্তি
বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ৪০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে জাপানের সুমিতমো করপোরেশন বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বৃত্তির চেক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন।
এসময় সুমিতমো করপোরেশনের করপোরেট শাখার জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।
অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ঢাবির মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় সুমিতমো করপোরেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান তিনি।
প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- রয়ীসা জাহান হৃদি (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), ফাতেমা ইসলাম মুনা (ক্রিমিনোলজি), মো. ইমরানুল ইসলাম ইশাদ (বাংলা), বিজয়া রানী সাহা (ফলিত গণিত), মাহফুজা আফরোজ মীম (ভূগোল ও পরিবেশ), লামিয়া খাতুন (ফলিত গণিত), মো. মইনুল মুরসালিন (আরবি), উর্মি শীল (মনোবিজ্ঞান), মো. পিয়াস হোসেন (অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস) ও মিম আক্তার পপি (লোক প্রশাসন)।
দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- অমিতা রায় (বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি), তুলি রাণী দাস (ইতিহাস), নজরুল ইসলাম (পরিসংখ্যান), তাবাসসুম হক ইভা ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স), রাবেয়া বসরী তামান্না (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), আবিদা সুলতানা বৈশাখী (আন্তর্জাতিক সর্ম্পক), সাবিকুন্নাহার সামান্তা (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), ফারদিনা তাসনিম (ভূগোল ও পরিবেশ), জামিউল হাসান জেমস (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল) ও আশিকুজ্জামান আশিক (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।
তৃতীয় বর্ষ স্নাতক শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. মোর্শেদ আলম শফিক (গণিত), মো. শাকিবউর রহমান (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল), প্রিয়া কুন্ডু (ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), তায়েবা বিনতে হান্নান (লোক প্রশাসন), নমল উমামা চৌধুরী (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সোমা রানী (দর্শন), মো. ফরিদুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্), আবু সোলায়মান শান্ত (ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি), মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) এবং জাহিদুল হক (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।
চতুর্থ বর্ষ স্নাতক শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. সজল হোসেন (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং), শিমু শাহা (ফিন্যান্স), শেখ শাকিল হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), তাসনিম জুয়াইরিয়া বৃন্তি (জাপানিজ স্টাডিজ), গোলাম মোস্তফা (মার্কেটিং), সাদিয়া চৌধুরী (গণিত), লেসমি রানী (ইতিহাস), মাহমুদা খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ইব্রাহিম সরকার (অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস) এবং তানজিনা আক্তার (আইন)।
এফএআর/জেএইচ