ঢাবিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের নিয়ে আর্থিক সাক্ষরতা ও মেন্টরশিপ সেশন

ঢাবিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের নিয়ে আর্থিক সাক্ষরতা ও মেন্টরশিপ সেশন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলেনিয়াম ফেলোশিপের অধীনে ‘বিজবাডি প্রজেক্ট’-এর উদ্যোক্তা উন্নয়ন সিরিজ ‘ইগনাইট’ এর প্রথম আর্থিক সাক্ষরতা ও মেন্টরশিপ সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এ সেশনের নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আখইয়ার মুশফিকুর রহমান।
তরুণ উদ্যোক্তাদের আর্থিক জ্ঞান ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করে বিজবাডি, সহযোগিতায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিক্স ক্যারিয়ার অ্যালায়েন্স (ইসিএ) এবং না শিখলে কেমনে কি (এনএসকেকে)।
অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান। তিনি উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক জ্ঞান ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন এবং বলেন, একজন সফল উদ্যোক্তা হতে হলে আর্থিক সাক্ষরতা ও সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।
এছাড়া মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড- এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মেসবা ফারুকী ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য মেন্টরশিপ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি তরুণদের আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বগুণ এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নে অনুপ্রেরণামূলক দিকনির্দেশনা দেন।
অনুষ্ঠানে একটি প্রাণবন্ত কুইজ সেগমেন্ট পরিচালনা করেন হিমেল হাসান আকাশ, যা অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা বিষয়ক জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করে।
সমাপনী বক্তব্যে প্রজেক্ট লিড আখইয়ার মুশফিকুর রহমান বলেন, বিজবাডি শুধু একটি প্রজেক্ট নয়, এটি তরুণ উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সেতুবন্ধন। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একজন সক্ষম উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।
সেশনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা উদ্যোক্তা হওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা লাভ করেন। বক্তারা তরুণ প্রজন্মকে নতুন উদ্ভাবন, ইতিবাচক চিন্তা ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
