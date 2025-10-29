  2. ক্যাম্পাস

জবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৩ ডিসেম্বর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর শুরু হবে। চারুকলা অনুষদভুক্ত ‘ই’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারের ভর্তি কার্যক্রম।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে তার কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ৭৫তম (জরুরি) সভায় ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—‘ই’ ইউনিট (চারুকলা অনুষদ) ১৩ ডিসেম্বর, ‘এ’ ইউনিট (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) ২৬ ডিসেম্বর, ‘সি’ ইউনিট (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ২৭ ডিসেম্বর, ‘ডি’ ইউনিট (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) ৯ জানুয়ারি এবং ‘বি’ ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জানুয়ারি।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

