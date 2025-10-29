ঢাবিতে অনলাইন ভর্তি আবেদনে যা যা লাগবে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রমের অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করা যাবে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেকোনো ইউনিটে ভর্তির জন্য আবেদন করতে শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্য, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর, মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ঐচ্ছিক), যে বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী সেই কেন্দ্রের নাম, প্রযোজ্য কোটা এবং স্ক্যান করা পাসপোর্ট সাইজ ছবি আপলোড করতে হবে।
আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৫০ টাকা, যা অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা যাবে অথবা চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে- সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। আবেদন ফি একবার জমা দিলে তা ফেরতযোগ্য নয়।
আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
বিদেশি বা সমমান শিক্ষাব্যবস্থা (যেমন ও-লেভেল, এ-লেভেল, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ‘সমতা নিরূপণ’ প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীকে একই ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘Equivalence Application’ বা ‘সমমান আবেদন’ মেনুতে গিয়ে আবেদন করতে হবে এবং নির্ধারিত ফি অনলাইনে জমা দিতে হবে।
সমতা নিরূপণের পর প্রাপ্ত Equivalence ID ব্যবহার করে তারা সাধারণ আবেদনকারীদের মতোই ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
ভর্তি পরীক্ষাগুলো আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। চারুকলা ও আইবিএ ইউনিট ছাড়া অন্য ইউনিটগুলোর পরীক্ষা ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
চারুকলা ইউনিট ছাড়া অন্য সব ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে মোট ১২০ নম্বরের ওপর। এর মধ্যে ৬০ নম্বরের বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা থাকবে। চারুকলা ইউনিটে ৪০ নম্বরের এমসিকিউ এবং ৬০ নম্বরের অঙ্কন পরীক্ষা হবে।
ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ২০ নম্বর যুক্ত করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে।
