জবি ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক হলেন মোজাম্মেল মামুন ডেনি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদকের চলতি দায়িত্ব পেয়েছেন বর্তমান কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোজাম্মেল মামুন ডেনি।
রোববার (২ নভেম্বর) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। একইসঙ্গে বর্তমান কমিটির সদস্য মো. ফজলে রাব্বী ও মু. ফজলে রাব্বীকে সহ-দপ্তর সম্পাদক এর চলতি দায়িত্বে মনোনীত করা হয়। শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক গতিশীলতার প্রয়োজনে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
মোজাম্মেল মামুন ডেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১২ ব্যাচের শিক্ষার্থী। মো. ফজলে রাব্বী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৫ ব্যাচের এবং মু. ফজলে রাব্বী একই বিভাগের ১৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় ‘তাদের মেধা ও মননের সহযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের দাপ্তরিক কার্যাবলিতে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে বলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।
মোজাম্মেল মামুন ডেনি বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব থেকে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ইউনিট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। দপ্তর সম্পাদক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ। আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম। আজ আরও একটি দায়িত্ব পেলাম। জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও ছাত্ররাজনীতির নতুন ধারা যেন অব্যাহত রাখতে পারি সেটি কামনা করি। আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করায় আমি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।
