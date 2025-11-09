শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইউজিসির বিশেষ উদ্যোগ
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ সেবা কার্যক্রম চালু করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। প্রথম ধাপে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী এ সেবা নেবেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) শেকৃবির টিএসসি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে ‘সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা’ প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।
ইউজিসির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোছা. জেসমিন পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম।
অধ্যাপক আনোয়ার জানান, জুলাই আন্দোলন পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের ট্রমায় আছেন। এ ট্রমা কমিয়ে আনতে সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, ‘তোমরা মৃত্যুকে ভয় না পেয়ে দেশের স্বার্থে এগিয়ে এসেছ এবং তোমাদের ডাকে রাস্তায় নেমে এসেছিল সাধারণ মানুষ। তোমাদের নিয়ে জাতি গর্ব করে। তোমাদের ওপর জাতির প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে সাহসিকতার সঙ্গে সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো দেশ।’
ইউজিসির চেয়ারম্যান শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের ১৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
ইউজিসি ও ইউনেসকো জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর চেতনাবোধ সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প নেয়। এর অধীনে দেশের ২২টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থী সেবা পাবেন। ধাপে ধাপে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ, জবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম, শেকৃবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন, জবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমিন, শেকৃবির ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহা. আশাবুল হক, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আরফান আলী, রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, ব্র্যাক আইইডির সিনিয়র সাইকোলজিস্ট শারিকা তাসনিম, ইউনেসকোর প্রতিনিধি রাজু দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
