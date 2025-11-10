ঢাবিতে ১৮তম টিএইচএম ডে ও ক্যারিয়ার ফেস্ট উদযাপন

ঢাবিতে ১৮তম টিএইচএম ডে ও ক্যারিয়ার ফেস্ট উদযাপন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (টিএইচএম) আয়োজিত ‘১৮তম টিএইচএম ডে ও ক্যারিয়ার ফেস্ট ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- বাংলাদেশের দ্রুত বিকাশমান পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পের পেশাদার প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা ও দিকনির্দেশনায়।
সোমবার (১০ নভেম্বর) দিনব্যাপী এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণে। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক ও শিল্পখাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর ড. সন্তোষ কুমার দেব। সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শরিফুল আলম খন্দকার।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ‘ক্যারিয়ার ফেস্ট ২০২৫’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুল্লাহ আহমেদ।
প্যানেল আলোচনায় দেশের পর্যটন ও হসপিটালিটি শিল্পের শীর্ষ ব্যক্তিরা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন- ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি বিধান ত্রিপুরা, সিটিজেনস ব্যাংকের এমডি আলমগীর হোসেন, ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শাহিদ হামিদ, ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাফিউজ্জামান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বোর্ডের পরিচালক ও আইএসসি চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন হেলাল, ইউনিক হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাকাওয়াত হোসেন, সেন্টার ফর ট্যুরিজম স্টাডিজ ও পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি ও প্রেসিডিয়াম সদস্য তৌফিক রহমান ও ছুটি রিসোর্ট লিমিটেডের এমডি আলমগীর ফেরদৌস।
প্যানেল আলোচনায় অতিথিরা বাংলাদেশে পর্যটন ও হসপিটালিটি সেক্টরের উন্নয়ন, মানবসম্পদ বিকাশ, টেকসই পর্যটন এবং তরুণদের পেশাগত বিকাশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তারা বলেন, এ খাতের উন্নয়নে দক্ষ ও সৃজনশীল তরুণদের অংশগ্রহণ ভবিষ্যতের বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।
বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শরিফুল আলম খন্দকার বলেন, এ ধরনের একাডেমিক ও শিল্পখাতের সমন্বিত আয়োজন শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও প্রস্তুতি সমৃদ্ধ করে, যা ভবিষ্যতে তাদের পেশাগত জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হবে।
এইচআর/এমএস