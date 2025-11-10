  2. ক্যাম্পাস

আওয়ামী লীগের কর্মসূচির প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৬ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগের কর্মসূচির প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি এলাকায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ/ছবি: সংগৃহীত)

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ডাকা ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচি ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এ সময় তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম জিসান।

সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এ ঘোষণা দেন তিনি। এর আগে বিক্ষোভ মিছিল করেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে দোয়েল চত্বর ও ভিসি চত্বর ঘুরে টিএসসি গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মুমিনুল ইসলাম জিসান বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশের মানুষ ঐকবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছিল। আগামী ১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের ডাকা ঢাকা লকডাউন কর্মসূচিও প্রতিহত করা হবে। আওয়ামী লীগ দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। তারা এখন ছলচাতুরী শুরু করেছে।

তিনি বলেন, জুলাইয়ে যেভাবে আওয়ামী লীগের পতন ঘটেছিল, সেভাবে ১৩ তারিখ ঢাকা শহরের অলিগলিতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ শুরু করেছে এবং মানুষের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

মুমিনুল ইসলাম জিসান বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের অগ্রযাত্রা ও অর্থনীতির চাকা বন্ধ করে দিতে চায়। আওয়ামী লীগের চোরাগোপ্তা হামলাও প্রতিহত করা হবে। আগামী ১৩ তারিখ ছাত্রদলসহ জাতীয়তাবাদী শক্তি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজপথে থাকবে।

ছাত্রদলের এই নেতা আরও বলেন, আওয়ামী লীগের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে দেশ-নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হবে। আগামী নির্বাচনে দেশের মানুষ ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে। বিএনপির ৩১ দফার আলোকে দেশকে গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করবে দেশের জনগণ।

এমএইচএ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।