খুবিতে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সংগঠনের দায়িত্বে কারিনা ও সুমিত

খুবিতে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সংগঠনের দায়িত্বে কারিনা ও সুমিত
পরিবেশ ও জলবায়ু এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা সংগঠন টুয়ার্ডস সাস্টেইনেবিলিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্ক (টিএসকেইউএন)-এর ২০২৫-২৬ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী কারিনা সিদ্দিকা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সুমিত কুমার সেন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সংগঠনটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
৩০ সদস্যের এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি সানজিদা খাতুন, কোষাধ্যক্ষ সজিব মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আব্দুর রহিম নিশান, অফিস সম্পাদক প্রকাশ বিশ্বাস, গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পাদক হুমায়রা চৌধুরী, মানব সম্পদ সম্পাদক আশরাফ ফাহিম অনিক, মিডিয়া সম্পাদক মাহিনুল হক আবির, ইভেন্ট সম্পাদক মোছা. মেহের আফরোজ মৌরি এবং প্রচার সম্পাদক নাজমুস সাকিব খান।
এছাড়াও কমিটিতে সাস্টেনেবিলিটি দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মুসতাকিন রনি, ফাতিমা তুজ জহুরা, সাহিনুর আক্তার রিয়া, সোওরব মিস্ত্রি, নাহিদ হাসান, আব্দুল্লা আল আবিদ খান, অনয় চাকমা, তানিয়া সুলতানা নিপা, এসে এম রেদাওনুর রহমান, সুকি মারমা, রেশমি চাকমা, মো: নুর আলম, শেখ আরিফ আহমেদ ও শেখ সুজন আহমেদ।
উল্লেখ্য, টুয়ার্ডস সাস্টেইনেবিলিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্ক (টিএসকেইউএন) হলো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন, যা পরিবেশ সচেতনতা ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা ছড়িয়ে দিতে কাজ করে। সংগঠনটি শিক্ষার্থীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করে এবং ক্যাম্পাসে টেকসই জীবনধারা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।
কেএইচকে/এমএস