ওয়েবসাইট থেকেই শাকসুর তথ্য পাবেন শিক্ষার্থীরা

ওয়েবসাইট থেকেই শাকসুর তথ্য পাবেন শিক্ষার্থীরা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও হল সংসদ পরিচালনায় ওয়েবসাইটে শাকসু মেনু চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় নিজ সভাকক্ষে এর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে এই শাকসু মেনু চালু করা হয়েছে। শাকসু মেনু থেকে শিক্ষার্থীরা নির্বাচন কমিশন, গঠনতন্ত্র, তফসিল, ভোটার তালিকা, ভোটার কক্ষ বিন্যাস, প্রার্থী তালিকা, নির্দেশিকা, আচরণ বিধিমালা, ফলাফল ও বিজ্ঞপ্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখতে পারবেন।
উদ্বোধনকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ বলেন, শাকসু নির্বাচন সঠিকভাবে পরিচালনায় আমরা ওয়েবসাইট চালু করেছি। যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। এছাড়া, আচরণ বিধিমালার কাজ শেষ হয়েছে শিগগিরই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটার তালিকা করা হচ্ছে ৷ মাস্টার্স পর্যায়ে কিছু কাজ চলছে, এগুলো শেষে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। আবাসিক অনাবাসিক সব শিক্ষার্থী উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটে অংশ নিবেন। আমরা শিগগির তফসিল ও ভোটের তারিখ ঘোষণা দিব।
এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শাকসু নির্বাচনে উপকৃত হবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেনসহ নির্বাচন কমিশনরা উপস্থিত ছিলেন।
