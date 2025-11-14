শাকসু নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল আজ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল আজ ঘোষণা করা হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী।
বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) দিনগত রাতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে উপাচার্য সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
এর আগে বৃহস্পতিবার উপাচার্যের ডাকা শাকসু নির্বাচনসংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা হলে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাত ৮টা থেকে তারা প্রশাসনিক ভবন-১ এর সামনে অবস্থান নেন। প্রশাসনের কোনো সাড়া না পেয়ে ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। পরে রাত ১০টায় মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন।
কর্মসূচির এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন এবং প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেছুর রহমান উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেন যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।
তবে শিক্ষার্থীরা এ আশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, আজ রাতের মধ্যে শাকসু নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল ঘোষণা করতে হবে, না হলে সারারাত আন্দোলন চলবে।
রাত ১টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে জানান, শুক্রবার নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল ঘোষণা করা হবে। এ সময় উপ–উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর এবং রেজিস্ট্রার উপস্থিত ছিলেন। তবে নির্বাচন কমিশনের কাউকে সেখানে দেখা যায়নি।
উপাচার্য সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের একজন কর্তা ব্যক্তির মিটিং এবং আরেকজনের অসুস্থতার কারণে আজকের সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ভেবেছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি এমন না, নির্বাচন যথাসময়ে হবে।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার পর নতুনভাবে ৯ ডিসেম্বর যুক্ত হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশন আমাদের বিষয়টি জানাননি। শুক্রবার আমরা কমিশনকে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর এ দুটি তারিখ প্রস্তাব করবো। কমিশন যেটি উপযুক্ত মনে করবে সেটি নির্বাচন দিন হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
