চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিবাদ সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে এ সমাবেশের করা হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে, রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের ভাড়া বাসায় ঢুকে তার ছেলেকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান শিক্ষার্থীরা। এছাড়া বিচারকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বানও জানানো হয় সমাবেশ থেকে।

সমাবেশে আইন বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী ইভান হাসান বলেন, ‘বিচারকরা যদি অনিরাপত্তায় ভোগে তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে! বিচারকরা থাকেন সর্বোচ্চ নিরাপদ আশ্রয়ে কিন্তু আমরা দেখলাম সেই সব বেষ্টনি ভেদ করে হামলা করা হয়েছে। সরকারকে অনতিবিলম্বে বিচারকসহ সব শ্রেণি পেশার মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবাদ সমাবেশে আইন বিভাগের সাবেক ডিন আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও চাকসু এজিএস আইয়ুবুর রহমান তৌফিক সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন।

গত ১৩ নভেম্বর রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের ভাড়া বাসায় ঢুকে তার ছেলেকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটে। একইসঙ্গে বিচারক আবদুর রহমানের স্ত্রী তাসমিন নাহারও গুরুতর আহত হন।

