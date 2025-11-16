শাকসু
১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায় শিবিরসহ অন্যরা, চায় না ছাত্রদল
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে কমিশন। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল ছাড়া বাকি সংগঠনগুলো।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা এ দাবি তুলে ধরেন।
এসময় ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী ছাত্র মজলিস, আপ বাংলাদেশ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
শিক্ষার্থীদের দুই দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যেই শাকসু নির্বাচন আয়োজন ও শীতকালীন ছুটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
সংবাদ সম্মেলনে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, ‘১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পাঁচদিনের চারদিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আমরা জানতে চাই, ক্যাম্পাস বন্ধ রেখে কীভাবে নির্বাচন সম্ভব। এটা হাস্যকর বিষয় ও নির্বাচন বানচালের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এটা শিক্ষার্থীদের প্রতারণার শামিল। আমরা ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাই।’
এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এতে তারিখ নিয়ে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের ‘মব ও সন্ত্রাসী মূলক কর্মকাণ্ড’ উল্লেখ করে শাস্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি নির্বাচন আয়োজনে চার দফা দাবিও তুলে ধরা হয়।
