জকসু নির্বাচন: দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ২৭ শিক্ষার্থী

জকসু নির্বাচন: দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ২৭ শিক্ষার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন ২৭ শিক্ষার্থী। রোববার (১৬ নভেম্বর) শহীদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় অবস্থিত জকসু নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এসব মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তারা।
এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়। প্রথম দিন জকসু নির্বাচনের জন্য ৪ জন মনোনয়নপত্র নেন। সে হিসেবে দুই দিনে জকসু নির্বাচনের জন্য ফরম নিয়েছেন মোট ৩১ জন শিক্ষার্থী।
এ তথ্য নিশ্চিত করে জকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলী জানান, দুই দিনে মোট ৩১ জন শিক্ষার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। তবে ছাত্রী হল থেকে কোনো নারী শিক্ষার্থী এখনো হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ফরম নেননি।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ১৯ ও ২০ নভেম্বর বাছাই, ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে এবং ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হবে এবং একই দিনে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশের কথা রয়েছে।
