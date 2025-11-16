শাকসুতে সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ।
রোববার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে তফসিল ঘোষণাকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।
ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে সবাই ভোটার কে, কোন পক্ষ সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দেন শাকসুর সভাপতি, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আমরা তার ঘোষিত তারিখ সামনে রেখে তফসিল ঘোষণা করছি। আমরা চাই একটি অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে ভোটারদের কাছে আবেদন থাকবে তারা যেন উৎসবমুখর পরিবেশে শাকসুতে অংশগ্রহণ করেন।
শাকসুতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্ভাবনা আছে কিনা এমন প্রশ্নে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আশা করছি না। আজকের মধ্যেই আচরণবিধিমালা ঘোষণা করব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারব বলে আশা করছি ।
প্রসঙ্গত, রোববার দুপুর আড়াইটায় দুই দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেন শাখা ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী ছাত্র মজলিস, আপ বাংলাদেশ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতারাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাদের দুইদফা দাবি হলো ১০ তারিখের মধ্যে শাকসু নির্বাচন ও শীতকালীন ছুটি আগেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
