ভূমিকম্পে শেকৃবির ৭ হলের ৩টিতে ফাটল
রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ভূমিকম্পের পর অন্তত তিনটি হলে ফাটল দেখা গেছে। এছাড়া একটি হলের লিফট ভূমিকম্পের ধাক্কায় জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যা এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে অনুভূত ভূমিকম্পে এসব ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিজয়-২৪ হলের এ ব্লকের ১০ তলায় এবং বি ব্লকের ৮ তলায় ফাটল দেখা গেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা হলের বি ব্লকের লিফট এলাকার দেয়ালেও ফাটল শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া অপরাজিতা-২৪ হলে ফাটল দেখা গেছে এবং একটির লিফট ভূমিকম্পের সময় জরুরি সিস্টেমে বন্ধ হয়ে যায়, যা এখনো পুনরায় চালু করা যায়নি।
ফাটল দেখা দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা জানান, হলগুলোর দ্রুত পরিদর্শন ও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় ঝুঁকি বেড়েছে এবং ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত ফিটনেস টেস্ট করাতে হবে।
আরও পড়ুন
ভূমিকম্পে ঢাকায় নিহত ৩
ভূমিকম্পে ৩ জন নিহতের ঘটনায় হতভম্ব প্রত্যক্ষদর্শীরা
লিফট ইলেকট্রিশিয়ান ফরহাদ হাসান বলেন, ভূমিকম্পের সময় লিফট দ্রুতগতিতে চলছিল। হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগায় জরুরি সিস্টেমে এটি অটো অব হয়ে যায়। আজ ছুটি থাকায় কাজ শুরু করা যায়নি, তবে আশা করছি আগামীকাল প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই লিফটটি চালু করা যাবে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. আশাবুল হক বলেন, হলগুলো আমরা পরিদর্শনে গিয়েছি। শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো ঝুঁকি আছে কি না তা শনাক্ত করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাইদ আহম্মদ/এসএনআর/জিকেএস