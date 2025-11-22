‘নকীব পদক’ পেলেন ঢাবি অধ্যাপক গোলাম রব্বানী
শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য ‘নকীব পদক’ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মিলনায়তনে জাতীয় শিশু-কিশোর পত্রিকা ‘মাসিক নকীব’ আয়োজিত সিরাত কার্নিভাল-২০২৫ অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
শিশু-কিশোরদের জন্য ‘মাসিক নকীব’ দীর্ঘ দুই দশক ধরে কাজ করে আসছে। এই পত্রিকাটির উদ্যোগে নকীব পদক প্রদান, জাতীয় সিরাত শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতা, নকীব একাডেমির আত্মপ্রকাশ, নিয়মিত সাহিত্য আসর পরিচালনা করা হয়। শিশুদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যা অনেক বড় অবদান রেখে চলছে।
এবছর এই পদক আরও যারা পেয়েছেন- কবি, তাত্ত্বিক ও গবেষক মুসা আল হাফিজ এবং জাতীয় শিশু কিশোর পত্রিকা মাসিক নকীবের সম্পাদক জিয়াউল আশরাফ। অনুষ্ঠানে শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতা-২৫ বিজয়ীদের পুরষ্কার, নগদ অর্থ ও সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়।
