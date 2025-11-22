  2. ক্যাম্পাস

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হল

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে ঢা‌বি সাদা দলের উদ্বেগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে ঢা‌বি সাদা দলের উদ্বেগ

ভয়াবহ ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢা‌বি) বেশ কয়েকটি আবাসিক হল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী আহতের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢা‌বি শিক্ষকদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সংগঠন সাদা দল।

শনিবার (২২ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে ঢাবি সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম এবং অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিবৃ‌তি‌তে সাদা দল জানায়, আমরা মনে করি এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে চরম উদাসীনতাকেই সামনে নিয়ে এনেছে।

নেতারা ঢাবি প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভূমিকম্পে আহত সব শিক্ষার্থীর দ্রুত ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব খরচ বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হলই অত্যন্ত পুরোনো এবং জরাজীর্ণ, যা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বারবার এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আজকের এই ঘটনা প্রশাসনের চরম দায়িত্বহীনতার প্রমাণ।

তারা আরও বলেন, এমতাবস্থায় ঢাবি সাদা দলের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই যে, অবিলম্বে সব পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ আবাসিক হল ভেঙে ফেলে দ্রুত আধুনিক, ভূমিকম্প-সহনশীল নতুন হল নির্মাণের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ও সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে। নতুন হল তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ হলগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসের ভেতরেই অস্থায়ী টিনশেড বা প্রিকাস্ট বিল্ডিং তৈরি করে দ্রুত নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং আবাসন নিশ্চিত করে তাদের ক্ষোভ প্রশমনের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য উদ্বেগকে সম্মান জানাতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং নিয়মিত মহড়া আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে হবে।

তারা আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অবহেলা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত এই বিষয়ে কার্যকর ও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

