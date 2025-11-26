চাকরিপ্রত্যাশীদের ওপর ‘পুলিশি হামলার’ নিন্দা ডাকসুর
শাহবাগে চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনে পুলিশের হামলা ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদের সই করা এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ জানায় সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক পরিবেশে মতপ্রকাশ এবং শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার অধিকার সবার। আন্দোলনরত চাকরিপ্রত্যাশী পরিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের ওপর এ ধরনের বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়।
পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামানে আহত ৫ বিসিএস পরীক্ষার্থী
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহিংসতা এড়িয়ে চলতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। ধাওয়া, লাঠিচার্জ বা অপ্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে। এ ধরনের আচরণ ভবিষ্যতেও কোনো অবস্থাতেই পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।
ডাকসু আরও জানিয়েছে, চলমান এই পরিস্থিতিতে ডাকসু সরকার ও আন্দোলনরত চাকরিপ্রত্যাশী পরিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে সংলাপ, সমঝোতা এবং একটি যৌক্তিক ও স্থায়ী সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছে। উত্তেজনা বা সংঘর্ষ কোনো পক্ষের জন্যই কাঙ্ক্ষিত নয়। পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতাই চলমান এই সংকট নিরসনের একমাত্র কার্যকর পথ।
এর আগে মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে শাহবাগ থানার সামনে পুলিশের সঙ্গে ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে আহতদের ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
