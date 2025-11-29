  2. ক্যাম্পাস

‘আমার জানাজায় যেন জামায়াত-শিবিরের কোনো নেতা উপস্থিত না থাকে’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
আবিদুর রহমান মিশু

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন শাখার সদস্য সচিব আবিদুর রহমান মিশু বলেছেন, আমার জানাজায় যেন জামায়াত-শিবিরের কোনো নেতা উপস্থিত না থাকে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।

পোস্টে তিনি লেখেন, মৃত্যুর আগে ছাত্রদল থেকে আমি কী পেলাম বা কী পেলাম না সেই হিসাব পরে কষবো। তবে আমার মৃত্যুর পর ছাত্রদলের কাছে আমার একটি দাবি থাকবে। আমার জানাজার নামাজে যেন জামায়াত–শিবিরের কোনো নেতা উপস্থিত না থাকে, এটা আমার সংগঠনকে নিশ্চিত করতে হবে। আমার লাশ নিয়ে এই রাজনীতিটুকু যেনো ছাত্রদল করে সেই অনুরোধ।

এই পোস্টে এ এফ রহমান হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফেরদৌস সায়মন মন্তব্যের ঘরে লিখেছেন, ‘তোর আগে আমার মৃত্যু না হলে এই ওসিয়তটুকু পূরণ করবো।’

রাহাত শুভ নামে আরেকজন বলেন, দেশবিরোধী শক্তির প্রতি কী রকম ঘৃণা ও ক্ষোভ হলে মানুষ এমন মন্তব্য করে!

এই পোস্টের বিষয়ে আবিদুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জামায়াত-শিবির কর্তৃক ৫ আগস্টের পর ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, রাজনৈতিক নোংরামি, মুনাফেকি এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এমনকি ম্যাডামের অসুস্থতা এবং তারেক রহমানের দেশ না ফেরার পেছনেও তারা কন্সপিরেসি খোঁজে। এসব আমার কাছে অত্যন্ত হৃদয় বিদারক মনে হয়েছে। তাই আমি এই পোস্ট দিয়েছি।

