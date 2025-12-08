জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পূরক বৃত্তির বিষয়ে দ্রুত ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তের দাবি
সম্পূরক বৃত্তির বিষয়ে দ্রুত ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের নিচে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী আতিকুর রহমান তানজিল বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সম্পূরক বৃত্তি আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছি। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল আমরা শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার সম্পূরক বৃত্তি আদায়ের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি। আন্দোলনের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তিন দিনের মধ্যে বিভাগসমূহ থেকে শিক্ষার্থীদের তালিকা সংগ্রহ করা হবে এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা আগামী বৃহস্পতিবার বৃত্তির বিষয়ে পুনরায় মিটিংয়ে বসবে। আমরা আশা করছি, সেখানে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বৃহস্পতিবারের মধ্যে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না এলে রোববার থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
তিনি আরও বলেন, এই কদিনও আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবো। যেহেতু সম্পূরক বৃত্তি আমাদের সবার দাবি, সেহেতু অন্যান্য স্টেকহোল্ডার ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। পাশাপাশি বৃত্তি আদায়ে করণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করবো।
