ব্রাকসু নির্বাচন
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থা ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ত্রুটি এবং একটি পক্ষকে সুবিধা দিতে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন আয়োজনের অভিযোগ তুলেছে তারা।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ গেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তুলেন তারা। এসময় তারা নির্বাচন কমিশনকে মেরুদণ্ডহীন আখ্যা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মাহিদুল ইসলাম বলেন, ব্রাকসুর গঠনতন্ত্র অনুমোদনের শুরু থেকেই প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন চরম অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এখন ‘হাস্যকর’ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। শীতকালীন ছুটি ও যৌক্তিক সময়সূচির দাবি উপেক্ষা করে একটি পক্ষকে সুবিধা দিতে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা চলছে।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা তুহিন রানা বলেন, দুই দফা পদত্যাগ ও একবার নির্বাচনি কার্যক্রম স্থগিত করার পর নির্বাচন কমিশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ভোটার তালিকায় থাকা সব ত্রুটি সংশোধন করে পরবর্তী কার্যক্রম এগিয়ে নেবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখনো সেই ত্রুটিগুলো সংশোধন হয়নি। বরং অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছুটিতে বাড়ি চলে যাওয়ার পরও নির্বাচন চাপিয়ে দিয়ে ‘প্রহসনের নির্বাচনি নাটক’ মঞ্চস্থ করতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন।
তারা দাবি করেন, ইতোমধ্যে ৩০–৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী শীতকালীন ছুটির জন্য ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ি গেছেন। আগামী সপ্তাহে এই সংখ্যা ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজনের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।
সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলটির পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো মধ্যে রয়েছে, শিক্ষার্থীদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শীতকালীন ছুটি বহাল রাখা, যৌক্তিক সময়ে সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে ব্রাকসু নির্বাচন আয়োজন, ভোটার তালিকার বিদ্যমান সব ভুলত্রুটি সংশোধন করা, প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট ও হল ক্লিয়ারেন্স বাধ্যতামূলক করা এবং নির্বাচনি আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করার দাবি তোলেন তারা।
অভিযোগের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সদস্যদের ফোন দিলেও তারা কেউ রিসিভ করেননি।
কেএইচকে/এমএস