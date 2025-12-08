তামিমের নেতৃত্বে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা

তামিমের নেতৃত্বে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা
আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের জন্য আজিজুল হাকিম তামিমকে অধিনায়ক করে দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সহ অধিনায়ক করা হয়েছে জাওয়াদ আবরারকে।
ইনজুরির কারণে দলে জায়গা হয়নি পেসার আল ফাহাদের। সবশেষ সিরিজে খেলা দেবাশীষ সরকার বাদ পড়েছেন দল থেকে। তার জায়গা ডাক পেয়েছেন অফ স্পিনার শেখ পারভেজ জীবন।
আগামী ১২ই ডিসেম্বর পর্দা উঠবে এবারের যুব এশিয়া কাপের। আর ২১শে ডিসেম্বর ফাইনালের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে। পুরো টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াবে আরব আমিরাতের মাটিতে।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল
আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ অধিনায়ক), সামিউন বশির রাতুল, শেখ পারভেজ হোসেন জীবন, রিজওয়ান হোসেন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ফরিদ হোসেন ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকি অ্যালেন, ইকবাল হোসেন ইমন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, আহমেদ শাহরিয়ার, সাদ ইসলাম রাজিন ও মোহাম্মদ সবুজ।
স্ট্যান্ডবাই: রাফিউজ্জামান রাফি, সানজীদ মজুমদার, ফারজান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার, আব্দুর রহিম ও দেবাশীষ সরকার দেবা।
এসকেডি/আইএইচএস