শেকৃবির ‘আলোকিত মানুষ’ এর নেতৃত্বে সাইদ-শাহাদাত
ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আলোকিত মানুষ’ এর ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে।
কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাইদ আহম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কৃষি অনুষদের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শাহাদাত হোসেন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত দায়িত্ব হস্তান্তর, কর্মী সংবর্ধনা ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এ কমিটি ঘোষণা করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. তাহমিনা আক্তার, মডারেটর মীর মোহাম্মদ আলী এবং সংগঠনটির সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ।
উপ-উপাচার্য ড. বেলাল হোসেন বলেন, ‘আলোকিত মানুষ একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন। কাউকে একটি অক্ষর শেখাতে পারলেই তার সুফল বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সংগঠনটির মূল কাজ পথশিশুদের শিক্ষাদান এবং শীতবস্ত্র বিতরণ।’
নবগঠিত কমিটির সভাপতি সাইদ আহম্মদ বিদায়ী কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্কুল নির্মাণ এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান।
এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে স্কুলের জন্য মাদুর এবং স্কুলঘরের সামনের অংশে মনোরম পরিবেশ তৈরির জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা কামনা করেন।
পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী ও পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক সংগঠন ‘আলোকিত মানুষ’। সারা বছর পথশিশুদের জন্যে তৈরি করা স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি তাদের নতুন বই, বিভিন্ন সময়ে জামা-কাপড় কেনা, ঈদের সময় হতদরিদ্রদের জন্য প্রয়োজনীয় ঈদসামগ্রী এবং প্রতিবছর শীতে গরম কাপড় নিয়ে দরিদ্রদের পাশে থাকে সংগঠনটি।
