তেজগাঁও কলেজে শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ
তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানার হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি রায় সাহেব মোড় প্রদক্ষিণ করে বিশ্বজিৎ চত্বরে এসে জড়ো হয়ে এক সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ করে।
এর আগে বুধবার (২০ ডিসেম্বর) তেজগাঁও কলেজ ছাত্রাবাসে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়ে উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪–২৫ সেশনের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানা নামে এক শিক্ষার্থী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
