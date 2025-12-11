জাবিতে ছাত্রশক্তির সভাপতি আয়ান, সম্পাদক অন্বেষা

জাবিতে ছাত্রশক্তির সভাপতি আয়ান, সম্পাদক অন্বেষা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তির নতুন আংশিক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৫১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী নাদিয়া রহমান অন্বেষা।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলিম আল দ্বীন মুক্তমঞ্চে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান আগামী এক বছরের জন্য এই কমিটি ঘোষণা করেন।
নব-নির্বাচিত কমিটিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তানভীর আহমেদ শিহাব এবং সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. সাজ্জাদ হোসেন।
এছাড়াও ঘোষিত কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ।
কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় ছাত্রশক্তি জাবি সংসদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/জেআইএম