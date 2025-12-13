ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে দোয়া মাহফিল

ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে দোয়া মাহফিল
দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হয়েছে।
‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ’ ব্যানারে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
এ সময় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সংসদের ভিপি মু. আহসান হাবিব ইমরোজ বলেন, ওসমান হাদি ভাই জুলাই সনদের জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন। জুলাই যোদ্ধাদের জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি আপাদমস্তক একজন জুলাই যোদ্ধা।
তিনি বলেন, আমাদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দেশের নিরাপত্তা বাদ দিয়ে মাংসের মধ্যে আলু খুঁজে বেড়ান। ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এ হামলার ঘটনায় প্রশাসন এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। আমরা তাদের এ ন্যক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা জানাই।
ঢাবি শিক্ষার্থী মো. নাসিম বলেন, হাদি ভাই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ছিলেন। তাকে হারালে এ জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তিনি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সদা আপসহীন ছিলেন।
তিনি আরও বলেন, হাদি ভাই বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন। হাদির সুস্থতা কামনায় দোয়া করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
এফএআর/এমএমকে/জেআইএম