জবির বিশেষ বৃত্তি
৩ দাবিতে ভিসি ভবন ঘেরাওয়ের ঘোষণা আস-সুন্নাহ হলের শিক্ষার্থীদের
বিশেষ বৃত্তি নীতিমালায় সংযোজিত অযৌক্তিক শর্তসমূহের সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস-সহ ৩ দফা দাবি জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের জন্য আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘মেধাবী প্রকল্পের’ শিক্ষার্থীরা। একইসঙ্গে আগামী সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ভিসি ভবন ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের নিচে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই হুশিয়ারি দেন ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী বখতিয়ার ইসলাম।
লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত আবাসন বৃত্তি নীতিমালায় বেশ কয়েকটি অযৌক্তিক শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সমান সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত নীতিমালায় এসব শর্ত আর্থসামাজিক বাস্তবতা, শিক্ষার সমান অধিকারের নীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক চর্চার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
বখতিয়ার ইসলাম আরও বলেন, ‘১০ ডিসেম্বর আমরা প্রতিবাদ সমাবেশ করি এবং ভিসি মহোদয়ের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করি। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাইনি। এরপর আমরা ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেই। এর মধ্যে নীতিমালা সংশোধন না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হব—সেটাও জানিয়ে দেই। প্রশাসনকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন।’
শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো—আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত মেধাবী প্রকল্পে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার্থীর ন্যায় আবাসন বৃত্তি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা; আবাসন বৃত্তিকে মেধাভিত্তিক না করে প্রয়োজনভিত্তিক রাখার লক্ষ্যে সিলেকশন মানদণ্ডে আরোপিত ৭০ শতাংশ উপস্থিতি ও সিজিপিএ-নির্ভর শর্ত বাতিল করা এবং রি-অ্যাডমিশন সংক্রান্ত শর্ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা।
এর আগে, বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মেধাবী প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের আবাসন বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
