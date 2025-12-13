জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশের পর এবার হেল্প ডেস্ক দিলো ডাকসু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তিচ্ছুদের সহায়তায় ডাকসুর হেল্প ডেস্ক না থাকায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছিল জাগো নিউজ। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ ভর্তি পরীক্ষার সময় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ‘খ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের হেল্প ডেস্কের পাশাপাশি ডাকসুর হেল্প ডেস্ক দেখা যায়।
হেল্প ডেস্কে থাকা মুহসীন হল সংসদের সদস্য সগীর বিন ইসমাইল জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান ও ভর্তি পরীক্ষার আগে বা পরে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ডাকসু সেন্ট্রাল থেকে ডেস্ক বসিয়েছে। সেখানে হল সংসদের সদস্য হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করছি।
এর আগে জাগো নিউজে এক সংবাদে জানানো হয়েছিল, ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় ডাকসু কোনো হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেনি, ফলে শিক্ষার্থী মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ওই সংবাদে বলা হয়েছিল- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তার জন্য ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সংগঠনের হেল্প ডেস্ক থাকলেও ডাকসুর নামে কোনো হেল্প ডেস্ক ছিল না এবং এটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ডাকসুর এজিএস মহিউদ্দিন খান সেসময় তার বক্তব্যে জানান, ভর্তি পরীক্ষার সময় হেল্প ডেস্ক বসানো ডাকসুর গঠনতান্ত্রিক কার্যক্রমের অংশ নয়। কিন্তু সমালোচনাগুলো তারা দেখেছেন এবং পরবর্তী পরীক্ষায় হেল্প ডেস্ক বিষয়ে বিবেচনা করবেন।
