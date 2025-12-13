নিখোঁজের ৩ দিন পর মিললো যুবকের মরদেহ, দুই চোখই উপড়ানো

নিখোঁজের ৩ দিন পর মিললো যুবকের মরদেহ, দুই চোখই উপড়ানো
নাটোরের বড়াইগ্রামে নিখোঁজের তিনদিন পর সোহাগ হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার আগ্রাণ এলাকার একটি গাছের শেকড়ের ভেতর লুকানো অর্ধগলিত মরদেটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মরদেহের মুখমণ্ডল থেঁতলানো, পায়ের রগ কাটা ও দুই চোখ উপড়ানো ছিল। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নিহত সোহাগের বাড়ি রংপুরে। দীর্ঘদিন ধরে মা ও স্ত্রী-সন্তানসহ বড়াইগ্রাম থানা কার্যালয়ের গেট সংলগ্ন নানার বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। তার বাবার নাম কলিমউদ্দিন সেখ।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাতে নানাবাড়ি এলাকার আকাশ নামের এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি সোহাগ। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে শনিবার আগ্রাণ এলাকার একটি গাছের শেকড়ের ভেতর লুকানো তার মরদেহ পাওয়া যায়।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছালাম বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটা একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হত্যার কারণ ও জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।
রেজাউল করিম রেজা/এসআর/জেআইএম