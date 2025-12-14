হাদির মতো হিটলিস্টে আছে আরও অনেকে: আসিফ মাহমুদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, পাকিস্তানি বাহিনী যেমন স্বাধীনতার পূর্বে দেশকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল, একইভাবে ২৪-এর পরাজিত শক্তিরা দেশকে নেতৃত্বহীন করতে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতাদের টার্গেট করছে। যার অংশ হিসেবে হাদিকে গুলি করা হয়েছে। আরও অনেককে হিটলিস্টে রাখা হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে তিনি একথা বলেন।

রায়েরবাজারে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের ব্যানারে শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু হয়। সকাল হতেই বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। তবে সরেজমিনে সকালে রায়েরবাজারে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের চেয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বেশি দেখা গেছে।

আসিফ মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছরে প্রাপ্তির পরিমাণ কম হলেও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। যা প্রতিষ্ঠার লড়াই ৫৪ বছরেও করে যেতে হয়েছে। একাত্তরের যেমন পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসররা সফল হয়নি, এবারও পরাজিত ফ্যাসিবাদের দোসরদের কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না।

