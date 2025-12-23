অধ্যাপক এ কে এম নজরুল ইসলাম মারা গেছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এ কে এম নজরুল ইসলাম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অধ্যাপক এ কে এম নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।
এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। এ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
অধ্যাপক এ কে এম নজরুল ইসলামের প্রথম নামাজে জানাজা আজ দুপুর ১২টায় উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরের জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় নামাজে জানাজা বাদ আসর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় তার এলাকার মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।
