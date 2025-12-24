তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় রাবি ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় রাবি ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী
দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাস জীবনের ইতি টেনে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে স্বাগত জানাতে বাস ও ট্রেনে ঢাকা গিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে ক্যাম্পাস থেকে বাস ও ট্রেনে যাত্রা শুরু করেন তারা। বুধবার সকালে তারা ঢাকায় পৌঁছান। এছাড়াও অনেক নেতাকর্মী আগেই ঢাকায় চলে গেছেন বলে জানিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী।
তিনি বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমানের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ৫০ লাখ মানুষের সমাগমের প্রত্যাশা করছি আমরা। দীর্ঘ ১৭ বছর প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরছেন আমাদের নেতা। তারেক রহমানকে এক নজর দেখার জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে যে যেভাবে পারছেন ঢাকার দিকে ছুটে আসছেন। এরই মধ্যে কয়েক লাখ মানুষ ঢাকায় চলে এসেছেন।
তিনি আরও বলেন, এই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে আমরাও নেতাকর্মীদের নিয়ে ঢাকায় এসেছি। দূর থেকে হলেও আমরা তাকে একনজর দেখতে চাই, তার কণ্ঠস্বর শুনতে চাই।
বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নিয়মিত ফ্লাইটটি অবতরণের কথা। এর আগে আজ বুধবার লন্ডনের স্থানীয় সময় ৬টা ১৫ মিনিটে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবেন তারেক রহমান।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন