ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৮৩ হাজার

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৮৩ হাজার
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ ৪৭ হাজার থেকে এক লাখ ৮৩ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্যাম্পেইন (এপিএসি)
পদের নাম: কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ১৪৭,১০৬-১৮৩,৮৮৩ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
