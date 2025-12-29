  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচন

ভোটার নয় এমন কেউ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

আসন্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ-২০২৫ নির্বাচন ঘিরে ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের দিন ভোটার নয় এমন কোনো শিক্ষার্থী, ছাত্রসংগঠনের নেতা বা কর্মী ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা জানান জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান। এর আগে, গত শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিজ্ঞপ্তির ১ নম্বর আদেশে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নাম নেই—এমন কেউ কোনো অবস্থাতেই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে ভোটকেন্দ্রে অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটার, দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং অনুমোদিত ব্যক্তিরাই কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ পাবেন।

তিনি আরও জানান, ভোটকেন্দ্রের ভেতরে বা আশপাশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার, জটলা বা অননুমোদিত প্রবেশ বরদাশত করা হবে না।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ভোটারদের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেছে। তারা আশা করছেন, এ ধরনের কড়াকড়ির মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

