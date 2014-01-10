খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে জবি থেকে যাবে ৬ বাস

খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে জবি থেকে যাবে ৬ বাস
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) থেকে ছয়টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে এই পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা, কর্মচারীরা জানাজায় অংশ নেবেন।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারেক বিন আতিক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, বাদ জোহর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও তৎসংলগ্ন মানিক মিয়া এভিনিউয়ে বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে পাঁচটি বাস এবং আস-সুন্নাহ হল থেকে একটি ডাবল ডেকার বাস ছেড়ে যাবে।
তিনি আরও বলেন, জানাজায় সুশৃঙ্খলভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
টিএইচকিউ/জেএইচ/এএসএম