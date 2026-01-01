  2. ক্যাম্পাস

গুচ্ছে পরীক্ষায় বসবে দুই লাখ ৭৩ হাজার ৫৫৪ শিক্ষার্থী

গুচ্ছভুক্ত দেশের ১৯ সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথমবর্ষের ভর্তি আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত ভর্তিচ্ছুরা আবেদন করতে পেরেছেন। এদিন রাত পর্যন্ত গুচ্ছে আবেদন করেছেন ২ লাখ ৭৩ হাজার ৫৫৪ ভর্তিচ্ছু।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির সচিব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ড. মনজুরুল হক বলেন, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথমবর্ষের ভর্তিতে আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। তিনটি ইউনিটে মোট ২ লাখ ৭৩ হাজার ৫৫৪ ভর্তিচ্ছু আবেদন করেছে। এর মধ্যে ‘এ’ ইউনিটে এক লাখ ৫৯ হাজার ১৮৯, ‘বি’ ইউনিটে ৯০ হাজার ৪০৪ এবং ‘সি’ ইউনিটে ২৩ হাজার ৯৬১ ভর্তিচ্ছু আবেদন করেছেন।

এর আগে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথমবর্ষের ভর্তি আবেদন শুরু হয়। শেষ হয় ২৪ ডিসেম্বর রাত ১২টায়। পরে আবেদনের সময়সীমা ৬ দিন বৃদ্ধি করে ৩০ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত করা হয়।

‎২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৭ মার্চ ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর ৩ এপ্রিল ‘বি’ ইউনিট এবং ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয় হলো, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

