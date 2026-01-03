কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা আজ, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি প্রদানকারী কৃষি গুচ্ছভুক্ত দেশের মোট ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আজ শনিবার (৩ ডিসেম্বর)। সারাদেশে একযোগে শনিবার দুপুর ২টায় শুরু হয়ে এক ঘণ্টাব্যাপী পরীক্ষা দেশের ৯টি কেন্দ্রের বিভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের কৃষিগুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৭০১ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৮৮ হাজার ২২৮ শিক্ষার্থী। গড়ে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিযোগিতা করবেন প্রায় ২৪ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।
দেশের ৯টি পরীক্ষাকেন্দ্র হল: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী; চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা; হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম।
এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্র করে পরিক্ষার্থী ও পরিদর্শকদের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কৃষি গুচ্ছের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক নোটিশে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, কালো কালির বলপেন দ্বারা ওএমআর শিটের যাবতীয় লেখা ও বৃত্ত ভরাট করতে হবে। রোল, পিন ও সেট কোড লিখে সংশ্লিষ্ট বৃত্ত ভরাটে কোনো প্রকার ঘষামাজা বা ভাঁজ হলে খাতা বাতিল বলে গণ্য হবে। পরীক্ষার হলে প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো কাগজ, পেনসিল, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ব্লু-টুথ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে রাখা যাবে না।
পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। পরীক্ষা শেষে ব্যবহৃত ওএমআর শিট পরিদর্শক কর্তৃক বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসনে বসে থাকবে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষার্থীর দুই কান খোলা রাখতে হবে এবং মাস্ক পড়া যাবে না।
এছাড়াও পরিদর্শকদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা সেই নোটিশে দেওয়া হয়েছে।
সাইদ আহম্মদ/এমআইএইচএস